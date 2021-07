Οικονομία

Κορονοχρέη: Πώς γίνεται η ρύθμισή τους

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση των χρεών σε έως και 72 δόσεις.

Μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέντων της πανδημίας, με στόχο να διευκολυνθούν για να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται -μεταξύ άλλων- σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το νέο Κτηματολόγιο.

Προβλέπεται, συγκεκριμένα, η ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με ασφαλιστικά χρέη που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά την έχασαν κατά το ίδιο διάστημα.

Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όσο και οφειλές οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Προγράμματα ρυθμίσεων έως 36 μηνιαίες δόσεις θα είναι άτοκα. Οι ρυθμίσεις από 37-72 δόσεις θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Ο οφειλέτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, άτοκα. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου 2022. Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δυο δόσεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια και όλων των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό.

Με το άρθρο 2 γίνεται δυνατή η επανένταξη σε καθεστώς ρυθμίσεων για όσους επλήγησαν από την πανδημία και απώλεσαν τη ρύθμισή τους από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Οι ωφελούμενοι από την εν λόγω ρύθμιση, είναι όσοι εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες βρισκόταν ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβολής δόσεων για ρυθμίσεις, αλλά και όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με τους εν λόγω ΚΑΔ, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31 Ιουλίου 2021 θα μπορούν να επανενταχθούν σε τυχόν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση, είναι η καταβολή δυο δόσεων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά. Τέλος, με την τροπολογία τακτοποιούνται ασφαλιστικά οι εργαζόμενοι της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» (που διαχειρίζεται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) για την περίοδο Απριλίου 2012-Σεπτεμβρίου 2013 και επιλύεται η εκκρεμότητα ως προς την ασφαλιστική αντιμετώπισή τους για το χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε.

