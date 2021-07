Ζώδια

Ζώδια: Νέα ξεκινήματα με τον Ερμή στον Λέοντα

Ποια ζώδια επηρεάζονται από την μετακίνηση του Ερμή στον Λέοντα. Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Κριός: Μία καλή συγκυρία για εσάς είναι και η μετακίνηση του Ερμή στο Λέοντα και ευκαιρία για ερωτικές διεκδικήσεις που θα σας δώσουν και μεγάλες δόσεις ικανοποίησης… Ερωτικά, λοιπόν αρχίζετε και νιώθετε τόσο ξεχωριστοί όσο και να θέλετε το ερωτικό παιχνίδι να σας εξάπτει τη φαντασία όλο και περισσότερο… Επαγγελματικά, μόνο τα πρωτότυπα μπορούν να σας τραβήξουν την προσοχή και βέβαια είναι μπροστά σας!

Ταύρος: Μέρα με οικογενειακά θέματα που θέλουν και την προσοχή σας και θέλουν από εσάς την άμεση υποστήριξη σας και να είστε και παρόντες όταν υπάρχει ανάγκη που θα υπάρξει αυτή η ανάγκη…. Ερωτικά, σήμερα έχετε μία γλυκιά νοσταλγία για αυτά που έχετε ζήσει και μάλλον δεν μπορείτε να τα ζήσετε τώρα… Επαγγελματικά, είστε πιο δυνατοί γιατί ξέρετε να αξιοποιείτε τις δυνάμεις σας!

Δίδυμοι: Μέρα για εσάς με επικοινωνιακές δυνατότητες αυξημένες σε συνδυασμό με την γρήγορη σκέψη σας που είναι και αυτή που θα σας ωθήσει να βρείτε και τους κατάλληλους συνομιλητές… Ερωτικά, σας εξιτάρει η λεκτική κόντρα όταν όμως έχει ενδιαφέρον και έχει χιούμορ… Επαγγελματικά, είστε αυτοί που τώρα παίζετε μυστικά παιχνίδια και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία!

Καρκίνος: Σας φεύγει ο Ερμής και σας αφήνει να δείτε το αποτέλεσμα των ενεργειών σας αλλά αυτά που έχετε ξεκινήσει θα τα διεκδικήσετε τώρα και μάλιστα θα θέλετε να τα σταθεροποιήσετε κιόλας… Ερωτικά, θα αλλάξετε τακτική και θα γίνετε πιο ορθολογιστές, αλλά προς το παρόν δεν κάνετε μία κίνηση που θα σας βγάλει από τη βολή σας και περιμένετε να την κάνουν οι άλλοι για εσάς… Επαγγελματικά, είστε αυτοί που θα επιδιώξετε μία εξήγηση έτσι για να δείτε το σκεπτικό των άλλων!

Λέων: Είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας και αυτό που σας αρέσει είναι ότι θα παραμείνετε όσο και η παραμονή του Ερμή αλλά και του Ήλιου στο ζώδιό σας… Τώρα ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αναβολές ούτε καθυστερήσεις… Ερωτικά, έχετε και το μυαλό και την όρεξη να είστε αυτοί που θα λάβετε πρωτοβουλίες για τη δική σας καλοπέραση αλλά και τη δική σας ικανοποίηση… Αυτό που σας αρέσει είναι τα παιχνίδια μυαλού που τώρα θα τα ξεκινήσετε πρώτοι και θέλετε να τερματίσετε και πρώτοι… Επαγγελματικά, έχετε τη δύναμη να μεταθέτετε αρμοδιότητες!

Παρθένος: Είστε σήμερα πολύ συναισθηματικοί και αρκετά σχολαστικοί ώστε τελικά να μην έχετε καμία εξέλιξη στα επαγγελματικά σας παρόλο που έχετε και την πληροφορία αλλά και το κίνητρο να εργαστείτε αναλώνεστε με περιφερειακά θέματα και δεν καταλήγετε πουθενά… Ερωτικά, βέβαια και ξέρετε τι θέλουν οι άλλοι από εσάς αλλά δεν τους δίνετε, αφενός γιατί δεν το καταλαβαίνετε έγκαιρα και αφετέρου γιατί θέλετε κάτι να ελέγξετε πρώτα για μία ακόμα φορά… Επαγγελματικά, μη σας αγχώνει το τι λέγεται πίσω από εσάς γιατί θα το μάθετε!

Ζυγός: Όλοι μαζί και εσείς ακόμα περισσότερο μαζί με τους άλλους να κάνετε τις συνωμοσίες σας ή να ασχοληθείτε με τα κοινά σε ρόλου αρχηγού βεβαίως για να προασπίσετε τα συμφέροντά σας… Ερωτικά, υπάρχουν καλύτερες προοπτικές όσο αποφασίζετε να αποκαλύπτεστε…. Βέβαια τα θέματά σας δε λύνονται σε μία μέρα αλλά μπορείτε να κάνετε την αρχή… Επαγγελματικά, είστε οι ρυθμιστές των καταστάσεων και αν δεν το καταλάβετε σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα αυτή πολύ γρήγορα!

Σκορπιός: Μία μέρα που για εσάς η καριέρα μπαίνει σε πρώτο πλάνο και σας απασχολεί πολύ πιο εντατικά από όσο συνήθως… Στα επαγγελματικά σας λοιπόν, οι πιέσεις δε σας πτοούν αρκεί να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα θα έρθει έστω και σταδιακά…. Ερωτικά, έχετε πολύ μεγάλη άνεση, αλλά αυτό που σας επιτρέπει να βάζετε κανόνες στους άλλους και αυτό να είναι στα πλαίσια της αλλαγής τρόπου αντιμετώπισης των καταστάσεων που σας θέλει πιο αυστηρούς!

Τοξότης: Είστε αυτοί που τώρα θα βγάλετε τα εμπόδια και θα σκέφτεστε πιο ανοιχτά και χωρίς κανένα όριο σε τίποτα… Το μυαλό σας είναι αυτό που θα σας αποζημιώσει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις και φυσικά με τους χειρισμούς σας στα επαγγελματικά σας… Ερωτικά, υπάρχουν πολλά που θα επαναδιαπραγματευτείτε και δεν είναι ότι θα κερδίσετε, απλώς, είναι ότι θα επιδιώξετε περισσότερη ηρεμία και θα την έχετε στα πλαίσια της συνεννόησης… Επαγγελματικά, σήμερα η φαντασία σας, περιπλέκει τα πράγματα!

Αιγόκερως: Για εσάς σήμερα και όχι μόνο αλλά από σήμερα μπαίνουν τα οικονομικά σας μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και φυσικά δε θα αφήσετε τίποτα ανεκμετάλλευτο… Σήμερα ωστόσο κάνετε και καλούς συνειρμούς για να έχετε και το επιθυμητό που είναι η επικοινωνία και μάλιστα με αρκετές λεπτομέρειες… Ερωτικά, είστε αυτοί που θα ξεκινήσετε μία ουσιαστική κουβέντα αλλά δε θα καταλήξετε κιόλας…. Επαγγελματικά, όλοι οι κανόνες είναι για εσάς δείγμα ότι ξέρετε τη δουλειά σας!

Υδροχόος: Τι να κάνετε και εσείς όταν είστε περιζήτητοι και όχι μόνο αυτό, είστε και αυτοί που δίνετε τις λύσεις… Στα επαγγελματικά σας όμως πρέπει να κατοχυρώνετε αυτά για τα οποία αγκομαχάτε, ή που σας ανήκουν και δε θέλετε να τα μοιραστείτε με κανέναν… Αυτός ο αγώνας τώρα θα σας δικαιώσει και θα σας βοηθήσει να γίνετε και πιο μαχητικοί… Ερωτικά, σαφώς και έχετε ένα προβάδισμα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να το εκμεταλλευτείτε αρνητικά!

Ιχθύες: Μία μέρα για εσάς με διαφορετική τροφή για σκέψη και πολλά τα πρακτικά θέματα που έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα και θα τα πιάσετε πριν σας πιάσουν αυτά και σας ταλαιπωρήσουν περισσότερο… Κάτι θέλετε να τελειώσετε επαγγελματικό και τα εμπόδια δε θα λείψουν αλλά ξέρετε να βρίσκετε εναλλακτικές λύσεις… Ερωτικά, πάλι είστε σε φάση αναμονής αλλά αυτή τη φορά με πολύ σωστά κριτήρια για το τι περιμένετε!

