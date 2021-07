Πολιτική

Μητσοτάκης σε Αναστασιάδη: Η πατρίδα σας χρειάζεται δίπλα

Τα μηνύματα των δύο αρχηγών στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ).

«Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πατρίδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνοντας χαιρετισμό, στη Βουλή των Ελλήνων, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), επισημαίνοντας ότι τιμούν τις εθνικές τους ρίζες και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στη χώρα μας.

«Είναι η απόδειξη ότι ο Ομηρικός Οδυσσέας διαπερνά τους αιώνες υπερβαίνοντας κάθε δοκιμασία που του θέτουν οι εποχές» είπε ο πρωθυπουργός με ευθεία αναφορά σε όσα έχει πετύχει η Ελλάδα στην αναβάθμιση της θέσης της.

Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ τη συμβολή σας στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή αλλά και στην εθνική προώθηση των εθνικών μας δικαίων, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Υπογράμμισε μάλιστα τη σημασία της «ιδιαίτερα στις μέρες όπου η τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Κύπρου αλλά και κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζεται».

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση αλλά και στη σημασία που έχει δώσει η κυβέρνηση στην ψήφο των αποδήμων γιατί όπως είπε ο πρωθυπουργός «όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε λόγο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα». Και τόνισε «μακάρι στην επόμενη Βουλή να υπάρξει άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να απομακρύνει και τα τελευταία εμπόδια ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους».

Μίλησε για τις ενέργειες στήριξης της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη δημιουργία νέων ψηφιακών εφαρμογών όπως και τις προσπάθειες λειτουργικής ένταξης στον εθνικό κορμό όλων των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται.

Σήμερα η Ελλάδα όπως και όλες οι χώρες του κόσμου συνεχίζει τη μάχη με το κορονοϊό είπε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως η χώρα μας επιχειρεί να γράψει τον επίλογο σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια με τον εμβολιασμό ενώ έκανε αναφορά και στο πρόγραμμα ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

«Η πατρίδα σας σάς χρειάζεται δίπλα της ως πρεσβευτές των αξιών της αλλά και ως συμπαραστάτες της σε όλα τα μέτωπα», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός με αναφορά στο στίχο «είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία».

Στον δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι πορευόμαστε υπό συνθήκες αρραγούς ενότητας κι έκανε αναφορά στην παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα και μίλησε για τις απαράδεκτες και άοκνες ενέργειες της Τουρκίας η οποία στην επεκτατική λογική του κ. Ερντογάν οδηγήθηκε στις προκλητικές εξαγγελίες για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής στα Βαρώσια.

Από τη διεθνή όσο και την ευρωπαϊκή κοινότητα ζητούμενο είναι να υιοθετήσουν μία πιο αποφασιστική δράση ώστε η Τουρκία να πάψει να δρα ανενόχλητη ανεξέλεγκτη και χωρίς τις όποιες συνέπειες, τόνισε ο Κύπριος Πρόεδρος. Και απευθυνόμενος στα μέλη της ΠαΔΕΕ είπε: «Δεν έχω αμφιβολία πως θα συνεχίσετε να αναδεικνύετε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Τόνισε επίσης πως η Κύπρος δεν θα αποδεχθεί τα όποια προαπαιτούμενα θέτει η Τουρκία τα οποία στην ουσία εκτροχιάζουν τη βάση των διαπραγματεύσεων επισημαίνοντας πως η μοναδική λύση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή θα είναι αυτή της δημιουργίας ανεξάρτητου και κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτους που θα μπορεί να λειτουργεί και δεν θα καταρρεύσει την επομένη της δημιουργίας του.

«Όπως έχω αναφέρει η επιτυχία σας ατομικά και συλλογικά αποτελεί έμπνευση για τον Ελληνισμό και για όλους μας πηγή δύναμης για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει έναντι του Ελληνισμού και όχι μόνο», είπε κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Ν. Αναστασιάδης.

