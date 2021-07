Πολιτική

Βαρώσια - ΥΠΕΞ: Ικανοποίηση για την δήλωση Μπορέλ

Η δήλωση του Ζοζέ Μπορέλ κατά της Τουρκίας, η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ και ο ρόλος Δένδια στην υιοθέτηση της δήλωσης της ΕΕ για τα Βαρώσια.



Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ σχετικά με τις παράνομες τουρκικές εξαγγελίες για τα Βαρώσια, τις οποίες και καταδικάζει, σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει το απόσπασμα της τελευταίας παραγράφου όπου «αναφέρεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα εξετάσουν ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην επόμενη συνάντησή τους, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση της Τουρκίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι η δήλωση του κ. Μπορέλ εκδόθηκε στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των 27, για την υιοθέτησή της δε καταλυτικό ρόλο έπαιξε το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω συνεχών επαφών με τα λοιπά κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Ζοζέ Μπορέλ στην ανακοίνωσή του, εκ μέρους της ΕΕ, εκφράζει την «έντονη καταδίκη» της ΕΕ για τα «μονομερή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες ανακοινώσεις» του Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσίν Τατάρ στις 20 Ιουλίου.

Παράλληλα, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, επαναλαμβάνει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί θα αξιολογήσουν την κατάσταση, τονίζοντας ότι στις 25 Μαρτίου οι ηγέτες των κρατών-μελών είχαν εκφράσει την αποφασιστικότητά της ΕΕ «σε περίπτωση ανανεωμένων προκλήσεων και μονομερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας».

Διπλωματικές πηγές: Καταλυτικός ο ρόλος Δένδια στην υιοθέτηση της δήλωσης της ΕΕ για τα Βαρώσια

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι «η διαπραγμάτευση επί του σχεδίου της δήλωσης του ΥΕ/ΑΕ Borrell για τα Βαρώσια είχε ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή, ευθύς μόλις υιοθετήθηκε η σχετική δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η εν λόγω διαπραγμάτευση συνεχίστηκε όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά χθες το πρωί είχε βρεθεί σε τέλμα λόγω διαφορών όσον αφορά την διατύπωση που αφορά το ενδεχόμενο ανάληψης ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ανέλαβε μεσολαβητική προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά γεφύρωσε τις διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή και επέτρεψε την γρήγορη υιοθέτηση του τελικού κειμένου της δήλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι η σύγκλιση μιας έκτακτης τηλεδιάσκεψης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ δεν κρίνεται αναγκαία, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία».

