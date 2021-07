Κοινωνία

Φωτιά στο Ελληνικό

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στις εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, πριν από λίγο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στις εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου, στο Ελληνικό Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η κατάσταση της πυρκαγιάς δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ έχει οριοθετηθεί.

Στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό Αττικής, επιχειρούν 15 #πυροσβέστες, με 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2021

Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο”

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για πέντε περιφέρειες της Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορίνθου, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

