“Άγριες μέλισσες”: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Θεοφανίας Παπαθωμά

Η ανάρτηση της ηθοποιού από το πρώτο γύρισμα της τρίτης σεζόν.

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 για την τρίτη συναρπαστική σεζόν.

Η Θεοφανία Παπαθωμά το πρωί της Τετάρτης ανέβασε στο Instagram τη θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της. Συγκεκριμένα η Βιολέτα έγινε…ξανθιά! Και η αλήθεια είναι πως της πάει πολύ.

«Η Βιολέτα επέστρεψε στο καφενείο! Πρώτο γύρισμα Γ’ κύκλος. Και εις αλλά με υγεία!» έγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά στη λεζάντα.

