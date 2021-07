Οικονομία

Κομισιόν: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την στήριξη πληττόμενων ΜμΕ

Πράσινο φως για το πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός από τους τομείς της οικονομικής και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), οι οποίες παρουσίασαν επιχειρηματική διακοπή τον Απρίλιο του 2021 λόγω της εκδήλωσης κορονοϊού. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό τουλάχιστον 500 ευρώ και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων και την περιοχή.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς, ενώ θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

