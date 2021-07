Κόσμος

Ιταλία: Καταστροφικές πλημμύρες στη Λίμνη Κόμο (εικόνες)

Το μέχρι πρόσφατα ειδυλλιακό τοπίο της Ιταλίας μετατράπηκε σε εφιαλτικό σκηνικό, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Καταστροφικές ήταν οι πλημμύρες που έπληξαν την Τρίτη τις περιοχές γύρω από τη λίμνη Κόμο, στην Ιταλία.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια με μπάζα και δέντρα.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε πάνω από 60 περιπτώσεις, μετά τη μετατροπή του ειδυλλιακού σκηνικού σε εφιαλτικό τοπίο.

Παρά τις διασώσεις και την έκταση της καταστροφής, δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Αγροτικός συνεταιρισμός της Ιταλίας υπολογίζει ότι οι ζημιές σε αγροτική παραγωγή, κτήρια και υποδομές από την κλιματική αλλαγή την τελευταία δεκαετία ανέρχονται σε 14 δισ. ευρώ.

Οι πλημμύρες στη λίμνη Κόμο σημειώθηκαν μία μέρα αφού χαλάζι σε μέγεθος μπάλας τένις κατέστρεψε περίπου 100 αυτοκίνητα στην Μπολόνια.

