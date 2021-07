Πολιτική

Μητσοτάκης: Ελλάδα, Κύπρος και Ιορδανία δεσμεύονται για την ειρήνη στην περιοχή

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Ζάππειο Μέγαρο.



«Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής αντανακλά την δέσμευση των χωρών μας για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουμε τον δρόμο για έναν ταχύτερο συντονισμό των δράσεών μας προς όφελος των λαών μας και προς όφελος της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από την πρώτη σύνοδο κορυφής το 2018 έχει σημειωθεί πρόοδος καθώς οι τρεις χώρες έχουν επεκτείνει και εμβαθύνει τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στην Ελλάδα γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την ανεξαρτησία αλλά πρόκειται για μια χρονιά εξαιρετικά σημαντική και για την Ιορδανία, καθώς σηματοδοτεί την εκατονταετηρίδά της υπό την ηγεσία της Χασεμιτικής Δυναστείας.

« Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας συγχαρώ, Μεγαλειότατε, εκ μέρους του ελληνικού λαού για αυτό το πολύ σημαντικό εθνικό ορόσημο», είπε απευθυνόμενος στον Βασιλιά της Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι τρεις χώρες είναι αποφασισμένες να διευρύνουν την εταιρική τους σχέση, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προωθήσουν περαιτέρω τον συντονισμό τους σε πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας.

«Η εταιρική μας σχέση ποτέ δεν έχασε τη δυναμική της, ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid. Καταφέραμε να διατηρήσουμε ενεργή τη συνεργασία μας και να δημιουργήσουμε σειρά ομάδων εργασίας. Υπό το φως των πρωτοφανών προκλήσεων και της τεράστιας επίδρασης που έχει η πανδημία του Covid-19 στα κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά συστήματα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να επιταχύνουμε περαιτέρω τον συντονισμό μας και να προωθήσουμε ακόμη περισσότερες συνέργειες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική και να ενισχυθεί αυτή η πολύ επιτυχημένη συνεργασία», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως θα συζητήσουν για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων ΕΕ - Ιορδανίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυσή τους. «Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τη Συρία, τη Μέση Ανατολή γενικότερα», συνέχισε. «Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πρόσφατες απαράδεκτες εξελίξεις που -όπως γνωρίζετε- αντίκεινται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και υπό το φως της πολύ σημαντικής Προεδρικής Δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας της 23ης Ιουλίου», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός άνοιξε το μεσημέρι τις εργασιες της συνόδου η οποία είναι η τρίτη κατά σειρά. Η πρώτη έγινε στη Λευκωσία, την 16/1/2018 και η δεύτερη στο Αμμάν, την 14/4/2019. Η τρίτη Σύνοδος επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 7/4/2020, αλλά λόγω της πανδημίας, αναβλήθηκε και πραγματοποιείται σήμερα.

Τα σχήματα συνεργασίας μεταξύ χωρών της περιοχής αλλά και ευρύτερα, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, δείχνουν μια συναντίληψη επί των περιφερειακών προκλήσεων και των τρόπων αντιμετώπισής τους, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Στη διάρκεια της Συνόδου θα συζητηθούν τα περιφερειακά ζητήματα (Κυπριακό, Λιβύη, Μέση Ανατολή).

Όσον αφορά στους τομείς οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, αναμένεται κατά τη Σύνοδο να επαναβεβαιωθεί η βούληση και των τριών πλευρών για εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα επεξεργασθούν σε τεχνικό επίπεδο συγκεκριμένες προτάσεις.

Από ελληνικής πλευράς στη Σύνοδο μετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

