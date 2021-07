Κοινωνία

ΚΕΘΕΑ - Φυλακές Κορυδαλλού: Ξενώνας απεξάρτησης για χρήστες ουσιών (εικόνες)

Εγκαίνια για τον Ξενώνα Διαμονής των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Φυλακές Κορυδαλλού.



Τον Ξενώνα Διαμονής των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στην Ε΄ Πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού 1, εγκαινίασαν η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, Χρίστος Λιάπης και η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Φωτεινή Λεομπίλλα, παρουσία της διευθύντριας των Φυλακών Κορυδαλλού Μαρίας Στέφη.

Ο Ξενώνας μπορεί να φιλοξενήσει 20 άτομα σε διαμορφωμένο χώρο, που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές (χώρος για ύπνο, τουαλέτα, μπάνια, κουζίνα).

Σκοπός τής δημιουργίας του Ξενώνα είναι η παροχή δυνατότητας διαχωρισμού των μελών που έχουν ενταχθεί στην Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Οι κρατούμενοι που εντάσσονται στο συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα δεν υποχρεώνονται πλέον να επιστρέφουν στα κελιά τους, αλλά μπορούν να παραμένουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική διαδικασία.

«Εγκαινιάσαμε σήμερα, τις νέες υποδομές για τα μέλη που έχουν ενταχθεί στην Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού 1. Σε συνεργασία με τη ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, δείχνουμε έμπρακτα την ουσιαστική μας στήριξη στην απεξάρτηση, εντός και εκτός του σωφρονιστικού συστήματος», ανέφερε η κυρία Ράπτη και πρόσθεσε:

«Με τον νέο αυτό ξενώνα υποστηρίζουμε το όραμα της ισότιμης επανένταξης των ατόμων, που ως κρατούμενοι χρήστες ουσιών μπορούν μέσα στον χώρο της φυλακής να ξεκινήσουν τη θεραπεία απεξάρτησης στο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Στη συνέχεια, μετά την αποφυλάκισή τους θα μπορούν να ενταχθούν στο Κέντρο Υποδοχής του συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος».

Η υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι η συνολική μάχη που δίνεται καθημερινά ενάντια στην COVID-19, δεν βάζει σε δεύτερη μοίρα τις ευρύτερες ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι κρατούμενοι, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης. Ανακοίνωσε ότι η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα συνεχιστεί, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις συμβουλευτικής από το ΚΕΘΕΑ και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

«Το ΚΕΘΕΑ, όχι μόνον δεν κλείνει, αλλά αναπτύσσει ένα ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών προσηλωμένο σταθερά στην υποστήριξη της κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή θα είμαστε όλοι μαζί και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», κατέληξε η κυρία Ράπτη.

