Κορονοϊός – Εκπαιδευτικοί: Ποινές σε όσους δεν έχουν εργαστηριακό τεστ

Τι προβλέπεται στην τροπολογία της Υπουργού Παιδείας που αφορά στο μέτρο προσκόμισης εργαστηριακού τεστ για τον κορονοϊό.

Με τροπολογία της Νίκης Κεραμέως ξεκαθαρίζεται ότι οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί που θα αρνηθούν να προσκομίσουν εργαστηριακό τεστ, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στην σχολικές μονάδες.

Περαιτέρω, αν είναι μόνιμοι θα τους επιβάλλεται αναστολή καθηκόντων και στέρηση αποδοχών ενώ αν είναι ωρομίσθιοι, αναπληρωτές δεν θα αναλάβουν υπηρεσία.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε νέα έκκληση στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού τους δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 έκανε λόγο για ένα 10% ανεμβολιάστων εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών στον εμβολιασμό.

