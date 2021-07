Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Λαμίας - Κικίλιας: Εγκαίνια για το αιμοδυναμικό εργαστήριο (εικόνες)

Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας για την σημασία του και την προσφορά του σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ήδη με την δοκιμαστική λειτουργία του.



Τα εγκαίνια του αιμοδυναμικού εργαστηρίου που ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λαμίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός τόνισε ότι «είναι το μοναδικό αιμοδυναμικό εργαστήριο σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα και μέχρι τώρα -παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία- έχουν γίνει 450 επεμβάσεις» και συμπλήρωσε πως «450 άνθρωποι απέφυγαν την ταλαιπωρία για να μετακινηθούν στην Αθήνα ή τη Λάρισα και με τον τρόπο αυτόν παρέχουμε περισσότερο ποιοτικές συνθήκες υγείας στον τόπο τους με το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο υλοποιούμε».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εμβολιαστικό κέντρο της Λαμίας που λειτουργεί στο νοσοκομείο της πόλης, ο κ. Κικίλιας διαπίστωσε την πολύ καλή λειτουργία του και επανέλαβε ότι μέχρι σήμερα πάνω από 5.000.000 Έλληνες έχουν εμβολιαστεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα με τις κινητές μονάδες έτσι ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα εμβολιασμού και σε ορεινές περιοχές και παράλληλα προανήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις το φθινόπωρο.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, που ήταν παρών, επεσήμανε την άριστη συνεργασία με τον κ. Κικίλια, ώστε να υλοποιούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί στον τομέα της υγείας στη Λαμία, μεταξύ των οποίων και το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο αιμοδυναμικό εργαστήριο ήταν μία ανάγκη που είχε διαπιστωθεί από το 2014, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου σημείωσε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στον τομέα της υγείας με τη βελτίωση των υποδομών και με τη συμπλήρωση με ανθρώπινο δυναμικό στη λειτουργία των δομών υγείας στην περιοχή.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Λαμίας που λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο για να διαπιστώσει και εκεί την άριστη λειτουργία του.

