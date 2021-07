Life

Ματ Ντέιμον για Λόπεζ - Άφλεκ: Τους αξίζει κάθε ευτυχία...

Ο Ματ Ντέιμον σχολίασε την επανασύνδεση του παιδικού του φίλου με την Τζένιφερ Λόπεζ.



Ο Ματ Ντέιμον θέλει πάντα το καλύτερο για τον παλιό και καλό φίλο του Μπεν Άφλεκ.

Ο ηθοποιός κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Stillwater» στη Νέα Υόρκη μίλησε για τον Άφλεκ και την επανασύνδεσή του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί τις σκέψεις του για τη σχέση του ζευγαριού, ο Ντέιμον είπε: «Είμαι τόσο χαρούμενος γι' αυτόν. Είναι ο καλύτερος. Του αξίζει κάθε ευτυχία στον κόσμο. Είμαι χαρούμενος και για τους δύο».

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ είναι μαζί από τον Απρίλιο μετά από τον χωρισμό τους από την Άνα ντε Άρμας και τον Άλεξ Ροντρίγκεζ αντίστοιχα.

Το ζευγάρι ήταν ξανά μαζί από τον Ιούλιο του 2002 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004.

