Φωτιά στην Κύπρο: "Μάχη" με τις φλόγες (εικόνες)

Τρία πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει και βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κύπρο. Εκκενώνονται κατοικίες.

Τρία πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει και βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των Κοινοτήτων Τόχνης - Καλαβασού σε ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κύπρου Αντρέα Κεττή, «επιχειρούν για την κατάσβεσή της τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από ΕΜΑΚ και Λάρνακα, όπως επίσης και φορητές πυροσβεστικές μονάδες από το Ταμείο Θήρας. Επιπρόσθετα επιχειρεί ένα αεροσκάφος του Τμήματος Δασών και ενεργοποιούνται δύο ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων για επιπρόσθετη βοήθεια».

Επίσης, λόγω πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή Ακτής του Κυβερνήτη, έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση, οι λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό. Το τμήμα του δρόμου που παραμένει κλειστό εκτείνεται από την έξοδο της Ακτής του Κυβερνήτη μέχρι και την έξοδο Μονής. Η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε αρχικά σε αυτοκίνητο που κινείτο στην περιοχή και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε παρακείμενα χωράφια. Από τη φωτιά στο αυτοκίνητο δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός. Για κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκονται στην περιοχή δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί. Καλούνται επίσης να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στην κοινότητα Αναλιώντα της Επαρχίας Λευκωσίας σε ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση. Στην περιοχή επιχειρούν για την κατάσβεσή της δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από την Επαρχία Λευκωσίας και πέντε από το Τμήμα Δασών. Επιπρόσθετα γίνονται ρίψεις νερού από ένα αεροσκάφος του Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται με άλλα δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από την Επαρχία Λευκωσίας, ενώ επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα (τρία αεροσκάφη του Τμήματος Δασών και ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας).

Στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες και οι δυνάμεις πυρόσβεσης προσπαθούν να τις διαφυλάξουν. Η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με την Αστυνομία αναλαμβάνουν να εκκενώσουν κάποιες μεμονωμένες κατοικίες στην περιοχή Ακτή Κυβερνήτη, ανέφερε ο κος Κεττής.

Φωτογραφίες - βίντεο: Ant1.com.cy

