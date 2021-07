Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Νέο αίτημα για επιστροφή μεταναστών στην Τουρκία

Η διαδικασία των επιστροφών έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020. Η επιστολή Μηταράκη σε Frontex και Κομισιόν.

Νέο αίτημα προς τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση επιστροφή στην Τουρκία 1.908 μεταναστών που διαμένουν στα ΚΥΤ των νησιών του Αιγαίου κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Με επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, τον επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι, και τον επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζέρι, ο κ. Μηταράκης ζητά την άμεση επιστροφή των ατόμων αυτών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η διαδικασία των επιστροφών έχει σταματήσει από τις 15 Μαρτίου 2020, οπότε και η Τουρκία επικαλέστηκε τις δυσκολίες που επέφερε το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι «οι ταχείες διαδικασίες ελέγχων για Covid-19 στην Ελλάδα και η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της διαδικασίας επιστροφών με ασφάλεια, όσων αλλοδαπών δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και εισήλθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφέρει ότι «αναμένουμε από τη γείτονα χώρα να ενισχύσει τις προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινής Δήλωσης, τόσο στην αποτροπή διέλευσης βαρκών που ξεκινούν από τα παράλιά της με προορισμό τη χώρα μας όσο και στην αποδοχή επιστροφών στη βάση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής».

Ταυτόχρονα, προσθέτει, «ζητούμενο για την Ευρώπη παραμένει να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου έναν κοινό μηχανισμό, καθώς και το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για επιστροφές. Και να οχυρώσει, με αυτόν τον τρόπο, τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών».

