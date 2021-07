Οικονομία

Κομισιόν: Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη των ΜΜΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα για υποστήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών περιφερειακών Μέσων και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσής του, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σχήμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

