“Ήλιος”: Ο Δημήτρης Μοθωναίος στη σειρά του ΑΝΤ1 σε ρόλο έκπληξη (εικόνες)

Μεγάλες εκπλήξεις μας επιφυλάσσει η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 τη νέα σεζόν.

Ο Δημήτρης Μοθωναίος μπαίνει στον Β’ Κύκλο της σειράς «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει τον Στέφανο.

Ο Στέφανος είναι ένας νέος και γοητευτικός ιδιωτικός ερευνητής, τον οποίο προσλαμβάνει η Αλεξάνδρα για να διαλευκάνει την υπόθεση του Φίλιππου. Η σχέση του με την Αλεξάνδρα είναι περίεργη, καθώς εκείνη πότε του δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη και πότε απαξίωση. Ο ίδιος είναι πολύ ικανός στη δουλειά του και φέρνει γρήγορα αποτελέσματα… Ο Δημήτρης τον βλέπει και τον αντιμετωπίζει αρχικά σαν πρόβλημα, αλλά ο Στέφανος φροντίζει να αποδείξει ότι δεν είναι... Δείχνει άνθρωπος που μπορεί να κρατήσει μυστικά και ίσως κρύβει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε...

