Κοινωνία

Καύσωνας: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε όλη την Αττική

Σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας λόγω υψηλών θερμοκρασιών.



Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, που έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιούνται συνεχώς οι χάρτες με τους κλιματιζόμενους χώρους που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Τα στοιχεία των χαρτών ενημερώνονται με βάση την πληροφόρηση που έχει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (email: grppna@patt.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα σημεία μέσω του σχετικού χάρτη εδώ . Στα συγκεκριμένα σημεία λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και προστασία πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πολύ υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας). Οι χώροι, εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα στους χάρτες καθώς και σε πίνακες που είναι αναρτημένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Αττικής και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Itemid=323

Με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές τα επόμενα 24ωρα, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ συνιστάται η λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες καλεί όλους τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και ζητά από τους δήμους να αποστέλλουν εγκαίρως τα επικαιροποιημένα στοιχεία με τις κλιματιζόμενες αίθουσες στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και στο email: grppna@patt.gov.gr

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής θέσαμε ως βασική προτεραιότητά μας τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και προστασίας της ζωής των πολιτών. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας συνεργάζεται στενά με τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων. Διαρκής στόχος μας είναι η μείωση των επικινδυνοτήτων στην Αττική», σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Ο κ. Πατούλης, αφού ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έδωσε οδηγίες προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα συγκεκριμένα βήματα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατά την περίοδο του καύσωνα. Επίσης, έδωσε εντολή να επιβεβαιώνονται και να βελτιώνονται συνεχώς οι πληροφορίες που αφορούν τους κλιματιζόμενους χώρους για τους οποίους η Περιφέρεια λαμβάνει στοιχεία από τους αρμόδιους Δήμους.

Οι δήμοι της Αττικής και οι αρμόδιες διευθύνσεις τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μόλις εκδίδεται η πρόβλεψη της ΕΜΥ για την επόμενη ημέρα και περιλαμβάνει θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών κελσίου, ενημερώνονται αρμοδίως (grppna@patt.gov.gr) προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες περί Covid. Παράλληλα, οι πινακίδες Matrix στις εθνικές οδούς ενημερώνουν για υψηλή θερμοκρασία και συνιστούν προς τους πολίτες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Οδηγίες Προφύλαξης σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών σύμφωνα και με τον ΙΣΑ

Οι πολίτες κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης. Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας σύμφωνα και με τον ΙΣΑ:

Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες πρόληψης για υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.