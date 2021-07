Κοινωνία

Φωτιές - ΓΓΠΠ: Πολύ αυξημένος κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Δείτε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) και για αύριο, Πέμπτη 29 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορίνθου, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μεικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, από τις 07:30 αύριο τίθεται σε μερική επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των Υπηρεσιών του Π.Σ. που υπηρετεί στις περιοχές αυτές.

Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.