Θεσσαλονίκη: Μέλος του ISIS συνέλαβε η Αντιτρομοκρατική

Στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται άτομο για ένταξη στο Ισλαμικό Κράτος.

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης 28χρονος Μαροκινός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές του Μαρόκου. Κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής που απηύθυναν στην ΕΛ.ΑΣ., στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τον συνέλαβαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και νωρίτερα σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί το 2017 και βάσει αυτού ο 28χρονος φέρεται να είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους από το 2014.

