10 φρούτα για να “χτίσεις” μυς!

Σίγουρα όταν μιλάμε για χτίσιμο μυών, τα φρούτα δεν μας έρχονται στο μυαλό. Κι όμως μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από όσο φαντάζεσαι!

Τα φρούτα είναι ένα βασικό στοιχείο-κλειδί σε μια διατροφή για χτίσιμο μυών. Γιατί; Τα φρούτα περιέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως β-καροτίνη, βιταμίνη Ε, βιταμίνη C και άλλα μέταλλα που διατηρούν τη ζωή.

Τα αντιοξειδωτικά στα φρούτα είναι απαραίτητα για ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ αποτελούν και μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βοηθούν στην ομαλή κίνηση του πεπτικού μας σωλήνα.

Η κατανάλωση φρούτων για να χτίσετε και να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα εξαρτάται από το timing. Τα φρούτα παρέχουν πολύτιμες φυτοχημικές ουσίες που ωφελούν την υγεία, αλλά η περιεκτικότητα τους σε φρουκτόζη θεωρείται ανησυχητική για πολλούς.

Η ζάχαρη ή φρουκτόζη, στα φρούτα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους μύες. Μόνο το ήπαρ έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τη φρουκτόζη σε γλυκογόνο – τη μορφή αποθήκευσης των υδατανθράκων. Όταν τα επίπεδα γλυκογόνου στο ήπαρ είναι πλήρη, η ζάχαρη (φρουκτόζη) μετατρέπεται σε λίπος, το οποίο σημαίνει ότι η καλύτερη στιγμή να τρώμε φρούτα είναι με άδειο στομάχι. Δοκιμάστε αυτά τα φρούτα για πρωινό, πριν και μετά την προπόνηση, στη διατροφή για χτίσιμο των μυών σας.

Κεράσια

Αυτοί οι μικροί πολύτιμοι λίθοι είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και ισχυρά αντιοξειδωτικά. Επιλέξτε μια χούφτα γλυκά κόκκινα κεράσια μετά από την προπόνηση για να ενισχύσετε την ανάκτηση των μυών και να μειώσετε τη φλεγμονή. Οι διαλυτές ανθοκυανίνες, που κάνουν τα κεράσια κόκκινα, μαζί με τις φυτοστερόλες (φυτικά στεροειδή), θα σας κάνουν να φαίνεστε αλλά να αισθάνεστε όμορφα!

Καρπούζι

Ανεξάρτητα από το ότι είναι νόστιμο και αποτελεί το καλοκαιρινό φαβορί, το καρπούζι είναι «φορτωμένο» με κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που μετατρέπεται σε αργινίνη, η οποία αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας.

