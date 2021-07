Life

Joaquin Phoenix: Αγνώριστος ο γοητευτικός ηθοποιός!

Δείτε τη σοκαριστική αλλαγή στην εμφάνισή του!

Μία σοκαριστική αλλαγή έκανε στην εμφάνισή του ο διάσημος και γοητευτικός ηθοποιός, Joaquin Phoenix.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης που πριν από τρία χρόνια έχασε 52 κιλά για να υποδυθεί τον Τζόκερ, στην ομώνυμη ταινία και ήταν ένας ρόλος που του χάρισε το “χρυσό αγαλματίδιο”, μεταμόρφωσε ξανά το σώμα του για τις ανάγκες ενός νέου ρόλου.

Ο 46χρονος Joaquin Phoenix εθεάθη με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά, προκαλώντας σοκ στους φανατικούς θαυμαστές του.

