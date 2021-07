Πολιτική

Μητσοτάκης σε βασιλιά Αμπντάλα: Η Ελλάδα δωρίζει 150000 εμβόλια στην Ιορδανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιφερειακά ζητήματα στην ατζέντα της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Όλα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σε θερμό κλίμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, σήμερα, με τον βασιλέα της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β ιμπν Αλ-Χουσεΐν, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα όπου πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας- Κύπρου- Ιορδανίας. Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η πορεία της πανδημίας ήταν θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης μαζί με άλλα σημαντικά περιφερειακά ζητήματα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η επίλυση των σημαντικών περιφερειακών ζητημάτων στα οποία αναφέρθηκαν πρέπει να υλοποιηθεί με ειρηνικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της καλής γειτονίας, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στην έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ανέφερε: "Καλώς ήρθατε ξανά. Είχαμε μια εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση, τόσο σε τριμερές, όσο και σε διμερές επίπεδο, και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες της διμερούς μας σχέσης. Πιστεύω ότι έχουμε εντοπίσει πολλούς τομείς συνεργασίας που εκτείνονται και πέραν της θεμελιώδους γεωπολιτικής ατζέντας στους οποίους οφείλουμε να εστιάσουμε. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σας γνώρισα και προσβλέπω στην ενίσχυση αυτής της σχέσης".

Ο Ιορδανός Μονάρχης απάντησε: "Σας ευχαριστώ πολύ για το θερμότερο ίσως καλωσόρισμα που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, κατά την επιστροφή μας εδώ στην Αθήνα και, όπως είπατε και εσείς, για τη συνάντηση και τη γνωριμία μας αλλά και τη χημεία που είναι εμφανής μετά από λίγες μόνο ώρες. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις μας, όχι μόνο σε διμερές επίπεδο με τη χώρα σας, αλλά και με την Κύπρο, δείχνουν ότι έχουμε πολλή και καλή δουλειά μπροστά μας με την κατάλληλη συνέχεια. Περιορίζομαι απλώς να εκφράσω την ειλικρινή μου ικανοποίηση για την επιτυχία αυτής της Τριμερούς και των διμερών συναντήσεων. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να σας συναντήσω ξανά, ελπίζω στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ".

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο πρωθυπουργός ενημέρωσε μεταξύ άλλων για τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έκανε γνωστό πως η Ελλάδα, προς ενίσχυση της Ιορδανίας, θα αποστείλει το επόμενο διάστημα με τη μορφή δωρεάς 150.000 δόσεις εμβολίου. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης, διεύρυνσης και εμβάθυνσης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και σημαντικές επενδυτικές προοπτικές. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολύπλευρων σχέσεων Ελλάδας- Ιορδανίας.

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Στους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που συνδέουν την Ελλάδα και την Ιορδανία, καθώς και στα περιθώρια ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β', ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε ότι τα στοιχεία αυτά έχουν αποτελέσει τη βάση για πολύ ισχυρές διμερείς σχέσεις που διαρκώς ενδυναμώνονται και οι οποίες βεβαίως στηρίζονται στο κοινό μας όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα.

«Σε αυτή τη βάση, η Ελλάδα επιθυμεί την ενδυνάμωση των σχέσεών της με την Ιορδανία, γιατί βλέπει στη χώρα αυτή έναν πυλώνα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Και στο πρόσωπό σας, Μεγαλειότατε, βλέπει έναν σύγχρονο ηγέτη με δυναμική παρουσία και νηφάλια προσέγγιση και φωνή. Στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά ενόψει των προκλήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, στην περιοχή» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπντάλα, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα θερμά της λόγια και για την ευγενική φιλοξενία, εξέφρασε τη χαρά του, που βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα και συνεχάρη τους Έλληνες πολίτες για τα 200 χρόνια, από την Ελληνική Επανάσταση, σημειώνοντας ότι και η χώρα του, φέτος, γιορτάζει έναν αιώνα ανεξαρτησίας.

Αναφερόμενος στην Τριμερή Συνάντηση Κορυφής Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, υπογράμμισε ότι «προσβλέπουμε στη διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεών μας, οι οποίες, ούτως ή άλλως, είναι εξαιρετικές» και πρόσθεσε: «Έχουμε μια μακρά ιστορία συνεργασίας σε διάφορα ζητήματα, όπως και συνεργασία για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων, είτε μιλάμε για ζητήματα όπως η Covid, είτε μιλάμε για ζητήματα όπως το προσφυγικό. Σε κάθε περίπτωση, συνεργαζόμαστε και οικοδομούμε γέφυρες μαζί».

Επισήμανε, επίσης, ότι «ιστορικά, πράγματι έχουμε μια στενή ιδιαίτερη σχέση, μια ειδική σχέση και γι' αυτό ακριβώς είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα και τώρα προσβλέπω και στην επερχόμενη συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας».

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «φεύγοντας, παίρνω μαζί μου ένα μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο συνεργαζόμαστε καλά, θα συνεργαστούμε έτι περαιτέρω εξαιρετικά, διότι μπροστά μας έχουμε ένα μέλλον ενθαρρυντικό. Εξ ου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εσάς προσωπικά, την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τους Έλληνες πολίτες, τόσο για τη συνεργασία όσο και για την ευγενική φιλοξενία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κορονοϊός: Γιατί νοσούν οι εμβολιασμένοι

Θάσος: τραυματίστηκε από το σκάφος του συζύγου της