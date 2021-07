Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λαϊκό Νοσοκομείο: Πέθανε ανεμβολίαστος τραυματιοφορέας

Την είδηση του θανάτου του 52χρονου, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Πέθανε 52χρονος τραυματιοφορέας του Λαϊκού Νοσοκομείο από κορονοϊό. Ο άτυχος άντρας έδωσε πολυήμερη "μάχη" στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός".

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πρόκειται για τον 28ο υγειονομικό που χάνει τη ζωή του από κορονοϊό. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ήταν 52 ετών και εργαζόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. «Έχασε τη ζωή του από κορονοϊό δίνοντας πολυήμερη σκληρή μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ανεμβολίαστος» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους συναδέλφους του 52χρονου στο Λαϊκό Νοσοκομείο και καλεί εκ νέου την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τους θανάτους των υγειονομικών ως εργατικά ατυχήματα.

