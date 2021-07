Κόσμος

Τουρκία: Φωτιά στην Αττάλεια - Τραυματίες και καμμένα σπίτια

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Αττάλεια με τραυματισμούς και εκκενώσεις περιοχών.

Μια δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σήμερα στη νότια Τουρκία προσέγγισε κατοικημένες περιοχές κοντά σε μια τουριστική περιοχή, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων και την εκκένωση τεσσάρων συνοικιών, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε σε ένα δάσος στο Μαναβγκάτ, στην επαρχία της Αττάλειας, έφτασε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές λόγω των ισχυρών ανέμων, καταστρέφοντας σπίτια στην περιοχή Καλεμλέρ. Τρία άτομα, που υπέστησαν εγκαύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται.

Μπροστά στην εξέλιξη της φωτιάς, η οποία «τέθηκε υπό μερικό έλεγχο» το απόγευμα, οι αρχές εκκένωσαν τέσσερις συνοικίες στη Μαναβγκάτ. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στη δασοκομία, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και ενός αεροπλάνου, προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι NTV μετέδωσε εικόνες περίπου 20 άδειων και απανθρακωμένων σπιτιών, μερικά από τα οποία συνέχισαν να καίγονται.

Οι τουριστικές περιοχές δεν απειλούνται ωστόσο, διαβεβαίωσε στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Τύπου Anadolu ο Μουχιτίν Μποτσέκ, δήμαρχος της πόλης της Αττάλειας, στην οποία υπάγεται διοικητικά το Μαναβγκάτ και βρίσκεται σε απόσταση 66 χλμ. «Ευτυχώς, δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωτιάς. Η έναρξη της φωτιάς από τέσσερα διαφορετικά σημεία υποδεικνύει εμπρησμό. Αλλά δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

