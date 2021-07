Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μόσιαλος: με το στέλεχος Δέλτα τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικά (βίντεο)

Οι δύο δρόμοι για την επίτευξη της επιθυμητής ανοσίας. Τι προβλέπεται για το φθινόπωρο. Γιατί το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν όπως το περιμέναμε.

Για τη διασπορά της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού μίλησε στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Όπως είπε η μετάλλαξη Δέλτα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα περίμεναν οι ειδικοί. “Είναι πολύ πιο μεταδοτική κατά 50-80% σε σύγκριση με τη μετάλλαξη Άλφα. Αν είχαμε μείνει με την αρχική μετάλλαξη τώρα δεν θα είχαμε προβλήματα. Τώρα θα εξαρτηθεί αν θα μείνουμε με τη Δέλτα ή θα έχουμε μια άλλη μια μετάλλαξη που θα είναι πιο επικίνδυνη” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσιαλος.

Τόνισε δε ότι με το εν λόγω στέλεχος τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικά στην αποτροπή των νοσηλειών και της σοβαρής νόσησης. "Είναι κατά 92 με 96% αποτελεσματικά. Χάσαμε δηλαδή λίγο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Επομένως δεν θέλουμε να δούμε μια νέα μετάλλαξη που θα είναι πιο μεταδοτική και να χάνουν τα εμβόλια πιο πολύ όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής" πρόσθεσε ο Ηλίας Μόσιαλος.

Σημείωσε δε ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι εμβολιασμοί: "Δεν είμαστε ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα ούτε θα είμαστε αν εμβολιαστούν ακόμα και όλα τα παιδιά. Άρα πρέπει να πάμε σε ποσοστά που υπερβαίνουν το 80%, στα οποία θα προστεθούν και τα ποσοστά όσων έχουν νοσήσει. Διαφορετικά θα νοσήσουν πολλοί περισσότεροι τους επόμενους τρεις, τέσσερις μήνες και θα φθάσουμε στο επιθυμητό τείχος ανοσίας αλλά δυστυχώς με αρκετές απώλειες κυρίως μεταξύ των ανεμβολίαστων".

Τέλος, τόνισε ότι το καλό σενάριο έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος της χρονιάς, αρκεί να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμένων, ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των 50.

