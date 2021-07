Οικονομία

Προμηθευτής της Χρονιάς η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Σημαντική διάκριση στα Βραβεία Lenovo RETAIL BUSINESS AWARDS 2021.

Προμηθευτής της Χρονιάς στην κατηγορία FOOD & DRINK αναδείχθηκε η Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στα Βραβεία Lenovo RETAIL BUSINESS AWARDS 2021.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, καθώς η ανάδειξη του νικητή βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις μεγαλύτερες αλυσίδες Super Market της Ελληνικής αγοράς από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών The Hellenic Research House.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το βραβείο Προμηθευτής της Χρονιάς αποτελεί επιβεβαίωση για την Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. η οποία είναι μία 100% ελληνική εταιρία που εδώ και 99 χρόνια βαδίζει σταθερά στον δρόμο της ανάπτυξης, παραμένοντας πιστή στο τρίπτυχο της φιλοσοφίας της: ποιότητα, καινοτομία και σεβασμός στον καταναλωτή. Παράλληλα, επενδύει διαχρονικά στη χώρα ενισχύοντας τα τέσσερα εργοστάσιά της ανά την επικράτεια και προσφέροντας διαρκώς τόσο νέες θέσεις εργασίας όσο και πλούσιες διατροφικές επιλογές για όλους μέσω της παραγωγής προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Ο κος Αλέξανδρος Βαξεβανέλλης, Διευθυντής Πωλήσεων & Στρατηγικών Αγοράς της Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση ‘’Προμηθευτής Της Χρονιάς Food & Drink’’ στα Lenovo Retail Business Awards 2021 έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί απονέμεται από τους ίδιους τους πελάτες μας. Αποτελεί αναγνώριση που αφορά στο σύνολο της Εταιρείας μας, τη Διοίκηση, την ευρύτερη εμπορική ομάδα και ιδιαιτέρως τους 300 και πλέον ανθρώπους των πωλήσεων, που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τους συνεργάτες μας στην αγορά και εργάζονται αδιάκοπα, ώστε να δημιουργήσουν αξία στις κατηγορίες που επιχειρούμε. Αφουγκραζόμαστε τις νέες τάσεις και εστιάζουμε περαιτέρω στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας ενός πολύ-καναλικού πλέον Shopper, ενισχύοντας τους δείκτες ανάπτυξης των κατηγοριών που επιχειρούμε με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργασιών με τους πελάτες μας. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στην Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ευχαριστούμε τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας για την εμπιστοσύνη τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους με ελληνικά ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας».

Τα RETAIL BUSINESS AWARDS είναι ένας καταξιωμένος θεσμός που αποτελεί εδώ και 19 χρόνια σημείο αναφοράς για το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διοργανώνεται από την Direction και το περιοδικό RETAILBUSINESS σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Σχετικά με την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία η οποία εδώ και 99 χρόνια ηγείται της Ελληνικής αγοράς μπισκότων με μεγάλη γκάμα γευστικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες μάρκες, όπως: Πτι Μπερ, Μιράντα, Γεμιστά, Caprice, Cream Crackers και ΠολυΔημητριακά Μπισκότα Πρωινού. Κατέχει, επίσης, ισχυρή θέση στον κλάδο των αρτοσκευασμάτων με προϊόντα όπως τα Krispies και οι Χωριάτικες φρυγανιές, ενώ ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία του συσκευασμένου ψωμιού σε φέτες με τις μάρκες Γεύση², Χωριανό, Αρχαία Σπορά και Plus. Επιπλέον έχει κατακτήσει τη 2η θέση στην αγορά σε αξία με τις μπάρες Δημητριακών Digestive Bars, καθώς πρόκειται για την 1η μπάρα δημητριακών με μπισκότο. Μελετώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργεί λειτουργικά προϊόντα (Χωρίς Ζάχαρη/ Με β-γλυκάνη / Χωρίς Γλουτένη). Στα 4 εργοστάσιά της απασχολεί περισσότερα από 1.200 άτομα ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 52 χώρες. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις. Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στο: https://papadopoulou.gr/, ενώ για πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθεί η εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε το: https://papadopoulou.gr/corporatesocialresponsibility

