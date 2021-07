Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά την επίσκεψή του σε Μεσσήνη και Ναύπλιο.

Το μήνυμα ότι η νομιμότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του, με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, στη Μεσσήνη και το Ναύπλιο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αμέσως μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον δήμαρχο Μεσσήνης, Γιώργο Αθανασόπουλο και τους δημάρχους Άργους - Μυκηνών, Δημήτρη Καμπόσο, Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρο, Επιδαύρου, Τάσο Χρόνη και Ερμιονίδας, Ιωάννη Γεωργόπουλο, δεσμεύτηκε πως θα ενισχυθεί περαιτέρω η αστυνόμευση στις περιοχές τους που είναι παραγωγικές και τουριστικές. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι εφόσον χρειαστεί θα περιπολούν στα χωριά ακόμα και ομάδες ΟΠΚΕ.

«Είμαστε εδώ νυχθημερόν αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, που είναι η ασφάλεια των πολιτών και η αποκατάσταση της νομιμότητας. Η ανοχή μας είναι μηδενική απέναντι στα φαινόμενα παραβατικότητας, τα οποία εμποδίζουν τους πολίτες να κάνουν τη δουλειά τους. Ήρθε η ώρα να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους με συγκεκριμένες αποφάσεις, πράξεις, δράσεις, επιχειρήσεις και όχι λόγια», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Σχετικά με τη διαχείρισης της πανδημίας, ο υπουργός απηύθυνε έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν και ιδίως οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης να τηρούν τα μέτρα για τον περιορισμό του αόρατου εχθρού, που είναι ο κορονοϊός, ώστε να κυλήσει ομαλά, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες, η τουριστική περίοδος.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ τόνισε ότι έχει δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις για γενικότερο στοχευμένο επιχειρησιακό επανασχεδιασμό για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων σε συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι για αυτόν τον σκοπό θα γίνει αναδιάταξη των υπαρχόντων δυνάμεων, αλλά θα υπάρξουν και άλλες ενισχυτικές, σε περίπτωση που απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό κατάρτιση σχεδιασμού, για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, οι δήμαρχοι Μεσσήνης, Άργους - Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας ανέλυσαν την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές τους, ενώ έκαναν ειδική μνεία στην καλή συνεργασία που ήδη υπάρχει και σημείωσαν ότι προσδοκούν σε περαιτέρω ενίσχυσή της.

Λίγο πριν το μίνι lockdown η Ίος

Στο ενδεχόμενο να επιβληθούν περιορισμοί στο νησί της Ίου, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού, είναι ορατός ο κίνδυνος το νησί να "κλείσει" γιατί οι επιχειρηματίες δεν λαμβάνουν μέτρα.

Την Πέμπτη θα μεταβούν στην Ίο περισσότεροι από 30 αστυνομικοί από την Αττική για τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης.