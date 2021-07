Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Σύριγγα χωρίς βελόνα για όσους φοβούνται

Σε ποια χώρα της Ευρώπη χρησιμοποιήθηκεγια πρώτη φορά σύριγγα χωρίς βελόνα, για την χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Στην πόλη Μεσσίνα της Σικελίας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη η σύριγγα χωρίς βελόνα Nfit, για την χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. H σύριγγα αυτή επιτρέπει την χορήγηση του εμβολίου «με υψηλή ταχύτητα» και ενδείκνυται, κυρίως, για όποιον φοβάται, με παθολογικό τρόπο, τις βελόνες.

Όσοι εμβολιάστηκαν με την μέθοδο Nfit, δήλωσαν ότι δεν αισθάνθηκαν κανέναν απολύτως πόνο. To εμβόλιο εισάγεται στον οργανισμό μέσω μιας «τρύπας» απειροελάχιστων διαστάσεων, μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου. «Με την μέθοδο αυτή, λένε οι ειδικοί, αυξάνεται και η απορρόφηση των διαφόρων ουσιών από τον οργανισμό».

«Η Μεσσίνα έγινε, πραγματικά, σκαπανέας. Ο νέος αυτός τρόπος χορήγησης, αρχικά θα είναι διαθέσιμος στο εμβολιαστικό κέντρο του εκθεσιακού συγκροτήματος της πόλης, αλλά στην συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία χορήγησης», δήλωσε ο Αλμπέρτο Φιρέντσε, επίτροπος αρμόδιος για την εκστρατεία εμβολιασμού στην Σικελία.

Πριν από λίγο, παράλληλα, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι έκανε γνωστό ότι από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου στην Ιταλία θα παραδοθεί ένα ακόμη εκατομμύριο εμβολίων Pfizer κατά του κορονοϊού. «Κάτι που θα επιτρέψει την ασφαλή ολοκλήρωση της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού εντός της 30ης Σεπτεμβρίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

