Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια: Επεισόδια μεταξύ οπαδών ΑΕΚ - Ολυμπιακού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οπαδοί των δυο ομάδων συγκρούστηκαν με κοντάρια, πέτρες και φωτοβολίδες στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Βίντεο από την συμπλοκή.

Ένα ακόμη επεισόδιο «τυφλής» οπαδικής βίας μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διαδραματίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του L&O, οπαδοί των δυο συγκρούστηκαν με κοντάρια, πέτρες και φωτοβολίδες στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έκαναν «πέσιμο» σε φίλους της ΑΕΚ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και ακολούθησαν άγριες μάχες σώμα με σώμα. Μάλιστα οι οπαδοί ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες, καθώς και… λάφυρα που αφαίρεσαν η μια πλευρά από την άλλη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Από το σημείο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και άλλα παρόμοια «πεσίματα» ή «ραντεβού θανάτου» προβληματίζουν την ΕΛ.ΑΣ.



Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας προσπαθούν να προλάβουν τέτοια περιστατικά, ενώ σε ετοιμότητα για να αποτρέψουν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών, βρίσκονται άνδρες της ΔΙ.ΑΣ και της ΔΡΑΣΗ που παρεμβαίνουν άμεσα όπου κληθούν.

Πηγή: lawandorder.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση 18χρονου με νοητική υστέρηση στα Χανιά: Στη φυλακή ο πατέρας και ο φίλος του

Πέτρος Φιλιππίδης: πώς σχολιάζουν την προφυλάκισή του οι καλλιτέχνες (βίντεο)

Τουρκία: Φωτιά στην Αττάλεια - Τραυματίες και καμμένα σπίτια