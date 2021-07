Αθλητικά

Ολυμπιακός: Νίκη - πρόκριση για τους Πειραιώτες μέσα στο Μπακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, νίκησε για 2η φορά την Νέφτσι και προκρίθηκε στον Γ΄ προκριματικό του Champions League.

Ούτε οι πολλές απουσίες βασικών παικτών (Παπασταθόπουλος, Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Ρέαμπτσιουκ, Φορτούνης), ούτε η παρουσία περίπου 11.000 οπαδών των γηπεδούχων που είχαν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, ούτε οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούσαν, δεν εμπόδισαν τον Ολυμπιακό να νικήσει για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα την Νέφτσι Μπακού, αυτή την φορά στο Αζερμπαϊτζάν με 1-0, και να προκριθεί πανηγυρικά (10η συνεχόμενη φορά σε καλοκαιρινή περίοδο) στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Σε λίγη ώρα οι «ερυθρόλευκοι» θα γνωρίζουν και τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, καθώς το ματς της Λουντογκόρετς με την Μούρα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νικητής του θα βρεθεί στο δρόμο των Πειραιωτών στη συνέχεια.

Το γκολ του Μασούρα στο ξεκίνημα του αγώνα ρεβάνς (15΄) με την Νέφτσι, απλοποίησε κατά πολύ τα πράγματα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, που μετά το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης και τη ψυχολογία στα ύψη, έφτασε πολύ πιο εύκολα απ΄ ότι θα περίμενε κανείς στο στόχο της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε πάρα πολλά προβλήματα πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά όπως είχε συμβεί κι άλλες φορές στο παρελθόν έστησε με τέτοιο τρόπο την ομάδα του, που δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Τζολάκη, παρότι προσπάθησαν στο ξεκίνημα να πιέσουν και να φέρουν σε δύσκολη θέση του «ερυθρόλευκους».

Η παρουσία του Βαλμπουενά στη μεσαία γραμμή, αλλά και οι σημαντικές βοήθειες που πήρε ο Γάλλος από τον Σισέ, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην κυριαρχία των φιλοξενούμενων στον αγωνιστικό χώρο. Με το Γάλλο να μοιράζει άψογα το παιχνίδι και τον Σισέ να κάνει ζημιά από τα άκρα, ο Ολυμπιακός βρήκε αυτό που ήθελε, το εκτός έδρας γκολ με τον Μασούρα μετά από ασίστ του Βαλμπουενά και από το 15ο λεπτό και μετά δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο β΄ μέρος και στο 58΄ έχασαν απίστευτη ευκαιρία με τον Χασάν να κάνουν το 2-0 και να «τελειώσουν» από πολύ νωρίς το ματς. Το σουτ του Αιγύπτιου, όμως, από τη μικρή περιοχή απόκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ ο Μαμάντοφ.

Με εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις σε όλες τις γραμμές του, ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά από τους γηπεδούχους, με το νεαρό Τζολάκη να περνά ένα από τα πιο ήσυχα βράδια της καριέρας του.

Στο 77΄ και πάλι ο Χασάν καθυστέρησε να πλασάρει από το σημείο του πέναλτι, στην τελευταία κλασική ευκαιρία του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ένα σουτ του Μουραντμπαϊλί στο 90΄ που έφυγε άουτ ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι σε ολόκληρο το β΄ μέρος.

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργος (Ισπανία)

Κίτρινες:

Οι συνθέσεις:

ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ (Αμίρ Αμπάσοφ): Μαμάντοφ, Μπουλούντοφ (31΄ Αμπάσοφ - 83΄ Μουραντμπαϊλί), Μπότζι, Στάνκοβιτς, Μπασκέ, Χαραμίζ, Μαχμούντοφ, Μπουγκρίν (83΄ Νασάφοφ), Λαβάλ (83΄ Αλιζαντά) , Κόλι (65΄ Ισμαΐλ Ζουλφουγκαρλι), Μαμαντού Κανέ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Μάρκοβιτς, Μπα, Σισέ, Κουντέ, Σουρλής (83΄ Βρουσάϊ), Βαλμπουενά (76΄ Ραντζέλοβιτς), Μασούρας, Χασάν (86΄ Ελ Αραμπί).