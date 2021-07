Πολιτισμός

Πέθανε ο Dusty Hill των ZZ Top

Την είδηση έκαναν γνωστή, μέσω των social media, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας Billy Gibbons και Frank Beard.

Πέθανε στα 72 του χρόνια ο μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γνωστός ως μπασίστας των ZZ Top, Dusty Hill.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Dusty Hill πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στο Χιούστον, του Τέξας. Σε εμάς και στο πλήθος των θαυμαστών των ZZ Top θα λείψει η ακλόνητη παρουσία σου και η καλή σου φύση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το 2000 διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C κάτι που τον ανάγκασε να ακυρώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματός του. Ο Hill συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ως μέλος των ZZ Top, το 2004.

