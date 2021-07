Κόσμος

Λίβανος: Νεκρός πυροσβέστης στην πύρινη κόλαση

Καταστροφικές φωτιές και ένας πυροσβέστης νεκρός. Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Καταστροφικές φωτιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη μεγάλες εκτάσεις των πευκοδασών του Λιβάνου, στο βόρειο τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν πυροσβέστη και αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, έγινε σήμερα γνωστό από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία και ο στρατός προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές, τις οποίες αναζωπυρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, σε χωριά στην περιοχή Ακάρ, στο βόρειο τμήμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν έδωσε εντολή στους επικεφαλής του στρατού και της πολιτικής προστασίας να πάρουν βοήθεια από την Κύπρο, η οποία προηγούμενα χρόνια έχει στείλει ελικόπτερα στις δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν ανεξέλεγκτα.

