Η... μάχη του Μπόρις Τζόνσον με την ομπρέλα του και η αντίδραση του Πρίγκιπα Κάρολου (βίντεο)

Η "πάλη" του Μπόρις Τζόνσον με την... απείθαρχη ομπρέλα του και η αντίδραση του Πρίγκιπα Κάρου. Δείτε το βίντεο που έχει γίνει viral...

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έδωσε "μάχη" για να ελέγξει την ομπρέλα του, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης σήμερα, καθώς του αναποδογύριζε από τον αέρα, προκαλώντας ευθυμία στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο.

Ενώ καθόταν δίπλα στον Κάρολο, ο Τζόνσον δυσκολευόταν να ανοίξει μια ομπρέλα, κατόπιν την προσέφερε στην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ προτού ο δυνατός αέρας αναποδογυρίσει την ομπρέλα, προκαλώντας το γέλιο των τριών τους.

Ο Μπόρις Τζόνσον βρισκόταν στην κεντρική Αγγλία για να παραστεί στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου προς τιμή αστυνομικών, που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

