Καύσωνας - Αρνιακός: Έως και 43 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Πέμπτη (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Με τον καύσωνα να συνεχίζει την επέλασή του, ο υδράργυρος συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Την Τετάρτη οι μέγιστες τιμές έφθασαν τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σε αναλυτική πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, τόνισε στο “Καλοκαίρι Μαζί” ότι την Πέμπτη το θερμόμετρο θα δείξει 43 βαθμούς Κελσίου και ορισμένες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας.

Λίγα σύννεφα θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Ο βοριάς θα κρατήσει τον υδράργυρο σε χαμηλότερα επίπεδα στις ανατολικές περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα.

