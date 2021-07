Πολιτική

Τουρκικές προκλήσεις: Ο Δένδιας ενημερώνει την αντιπολίτευση

Τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ενημερώνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στον απόηχο των παράνομων τουρκικών εξαγγελιών για τα Βαρώσια και της διεθνούς καταδίκης τους, καθώς και δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει σήμερα τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων του υπουργού Εξωτερικών θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Κατρούγκαλου (11:00-11:30) και θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος (12:00-12:30), της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας (12:30-13:00), του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα και Δημήτρης Λιάπης (13:00-13:30) και της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας (13:30-14:00). Η συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Αυγούστου (11.00-11:30).

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την εξαγγελία της τουρκικής πλευράς, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής παραβατικότητας και επιθετικότητας.

Ανήμερα των τουρκικών εξαγγελιών και μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε από τη Λευκωσία πως η παρουσία του συμβολίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να σταθεί στο πλάι της Κύπρου και καταδίκασε απόλυτα τις παράνομες τουρκικές ενέργειες, που «καταπατούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ο Αττίλας κινήθηκε πάλι». Υπογράμμισε μάλιστα, σε αυστηρό τόνο, πως η τουρκική επιθετικότητα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη και ότι η απάντηση θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, ευθύς αμέσως ο Νίκος Δένδιας αποδύθηκε σε έναν κύκλο διπλωματικών επαφών, ενημερώνοντας τον ΟΗΕ -με επιστολή στον Γάλλο ομόλογό του, η χώρα του οποίου είχε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας-, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς κ.ά. για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια.

Μετά τη σαφή διεθνή καταδίκη για τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγεσίας και της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τα Βαρώσια, η Ελλάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της. Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις δηλώσεις του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, με τις οποίες καταδικάζουν ρητά τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγεσίας και της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Όσον αφορά στη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, επισήμαναν ότι γίνεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σημείωσαν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί για την ανατροπή όλων των ενεργειών που έγιναν στα Βαρώσια από τον περασμένο Οκτώβριο και επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στη βάση μίας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του, καταρρίπτοντας έτσι, για μια ακόμα φορά, οποιαδήποτε πρόταση λύσης που προωθεί η τουρκική πλευρά και βρίσκεται εκτός του πλαισίου αυτού.

Σε ό,τι αφορά την καταδίκη των παράνομων τουρκικών εξαγγελιών για τα Βαρώσια από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, το υπουργείο Εξωτερικών, σε χθεσινή ανακοίνωσή του, συγκρατεί το απόσπασμα της τελευταίας παραγράφου της δήλωσης, στην οποία «αναφέρεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα εξετάσουν ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην επόμενη συνάντησή τους, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση της Τουρκίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας». Επίσης, επισημαίνει πως η δήλωση του κ. Μπορέλ εκδόθηκε στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των 27, για την υιοθέτησή της, μάλιστα, καταλυτικό ρόλο έπαιξε το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω συνεχών επαφών με τα λοιπά κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πριν αρχίσει το πρόγραμμα των σημερινών συναντήσεων, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει, στις 09:00 το πρωί, σε πάνελ με την ονομασία «AHEPA Cyprus Hellenic Panel Discussion», που διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 99ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των AHEPA στην Αθήνα.

