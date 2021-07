Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: Μειωμένα τα νούμερα των εμβολιασμών (βίντεο)

Τι είπε Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και τους αυθημερόν εμβολιασμούς.

Στο γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού απέδωσε τα μειωμένα νούμερα των εμβολιασμών, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, επισημαίνοντας πως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των νέων ηλικίας 18-24 ετών, υπογραμμίζοντας πως συνεχίζουμε να έχουμε περίπου 20.000 ραντεβού την ημέρα.

Περίπου 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι κατά της COVID-19, σημείωσε, κάτι που μεταφράζεται σε μία κάλυψη περίπου 65% του ενήλικου πληθυσμού. Τόνισε ότι ειδικά οι άνω των 50 ετών πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν, προκειμένου να ενισχυθεί το τείχος ανοσίας.

Εξηγώντας πως υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα εμβολίων σε πολλά σημεία της επικράτειας, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως μπορούν όσοι βρίσκονται σε διακοπές μπορούν να κάνουν τη 2η δόση του εμβολίου εκεί που παραθερίζουν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον που κλείνει τώρα ραντεβού να εμβολιαστεί ακόμη και την ίδια ημέρα.

Υπενθύμισε πως την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών, με τη συγκατάθεση των γονέων. Ξεκαθάρισε ότι ο εμβολιασμών παιδιών κάτω των 12 ετών, δεν έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση από τις ευρωπαϊκές υγειονομικές Αρχές.

Αναφερόμενος στους αντιεμβολιαστές, είπε πως «στην Ελλάδα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μην έχουμε ένα καλά οργανωμένο αντιεμβολιαστικό κίνημα». Άφησε αιχμές κατά ορισμένων ιατρών που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας πως «στην Ιατρική υπάρχουν κανόνες και πρέπει να ακολουθούνται».

Ερωτηθείς για την ανησυχία που εκφράζουν γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν, ο κ. Θεμιστοκλέους ήταν κατηγορηματικός: «Να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει αστερίσκος σε αυτό.»

Δεν έκρυψε τέλος τη συγκίνησή του για τις εικόνες με την 82χρονη που διακομίστηκε με κάψουλα από την Πάρο στην Αθήνα και τον υγειονομικό που βρισκόταν στο πλευρό της και της “κρατούσε” το χέρι. Επεσήμανε πως αποτελούν άλλη μία ένδειξη για τους κινδύνους που κρύβει η COVID-19 και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

