Κόσμος

Πακιστάν: Νεκρή μητέρα και παιδί από τις πλημμύρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές διαστάσεις παίρνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Το Πακιστάν βρέθηκε αυτήν τη φορά στο επίκεντρο.

Μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν στο Πακιστάν, όπου σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Η γυναίκα και το παιδί έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Το κράτος του Πακιστάν έχει βγάλει το στρατό στο δρόμο για να βοηθήσει την κατάσταση.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν από τη χώρα φαίνονται αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και εκτεταμένος καταστροφές από τις πλημμύρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορακάκη: Σε τροχιά πρόκρισης στον τελικό των 25 μ. σπορ πιστόλι

Φωτιά στην Αχαΐα - Δήμαρχος Ερυμάνθου στον ΑΝΤ1: Κάηκαν σπίτια και ποιμνιοστάσια (βίντεο)

Φωτιές - ΓΓΠΠ: Πολύ αυξημένος κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)