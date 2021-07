Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζερεφός για καύσωνα στον ΑΝΤ1: Ξηρασία και ερημοποίηση απειλούν το 40% της Ελλάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά επικίνδυνο χαρακτήρισε το επόμενο 48ωρο. Τι είπε για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Για τον καύσωνα που σαρώνει την Ελλάδα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που έχουν πλέον γίνει συχνότερα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” ο Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός.

Υπενθύμισε πως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, είχε τεθεί στο τραπέζι, από την επιστημονική κοινότητα εδώ και 40 χρόνια. Όμως, πλέον, «μας έχει εκπλήξει η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων», παραδέχθηκε ο κ. Ζερεφός.

Εκτίμησε πως βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από την Τρίτη.

Προειδοποίησε πως ο παρατεταμένος καύσωνας φέρνει ξηρασία και ερημοποίηση, που συνιστούν απειλή για το 40% της χώρας μας, προκαλώντας πυρκαγιές ακόμη και υψόμετρο 1.000 μέτρων.

Τέλος, ο κ. Ζερεφός υπογράμμισε πως η σημερινή και η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: Μειωμένα τα νούμερα των εμβολιασμών (βίντεο)

Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι

Φωτιές - ΓΓΠΠ: Πολύ αυξημένος κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)