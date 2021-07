Κοινωνία

Μπακογιάννης: Ό,τι είναι στο Μεγάλο Περίπατο πάει σε γειτονιές της Αθήνας

Ο δήμαρχος Αθηναίων στον ΑΝΤ1 για τα έργα ανάπλασης και τις παρεμβάσεις στην Αθήνα. Οι αλλαγές στην πλατεία Συντάγματος.

Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δήμο της Αθήνας και τις αλλαγές στο τοπίο της πρωτεύουσας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Εισαγωγικά τόνισε ότι λειτουργούν τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες τις μέρες του καύσωνα, έτοιμες να φιλοξενήσουν ευάλωτες ομάδες, τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων.

Αναφορικά με τη συμβολή του δήμου στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού είπε πως προς το παρόν ο Δήμος μεταφέρει ανθρώπους στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ από Δευτέρα ξεκινά και ο κατ’οίκον εμβολιασμός.

Εμβολιάστηκαν επίσης οι φιλοξενούμενοι σε δημοτική δομή άστεγοι χρήστες στο σύνολό τους (60 άνθρωποι), ενώ ειδική αναφορά έκανε και στο Πολυδύναμο κέντρο φιλοξενίας αστέγων, δυναμικότητας έως 400 ατόμων.

Ο δήμαρχος μίλησε για τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα, σημειώνοντας πως:

Έχουν φυτευτεί πάνω από 1500 δέντρα

Γίνεται ανάπλαση στο Λυκαβηττό και στην Ακαδημία Πλάτωνος

και στην Ακαδημία Πλάτωνος Ασφαλτόστρωση 1150 δρόμων

Αντικατάσταση 400 πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά

Αποκατάσταση 30 συντριβανιών

Ανάπλαση επτά πλατειών

Δημιουργία pocket parks και dog parks

Ειδικά για τα αδέσποτα, αναφέρθηκε στον «πολιτισμένο χώρο φιλοξενίας» που λειτουργεί στο Δήμο Αθηναίων, ενώ παράλληλα λειτουργεί πρόγραμμα υιοθεσίας και υπηρεσία δρόμου που φροντίζει τα αδέσποτα.

Αναφορά έκανε ο δήμαρχος και στη «νέα φιλοσοφία» σχετικά με την καθαριότητα σημειώνοντας ότι, έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός και «η Αθήνα έχει ξεβρωμίσει».

Για την ανάπλαση της πλατείας Συντάγματος και το Μεγάλο Περίπατο, είπε πως «ολοκληρώνουμε τη βραβευμένη μελέτη του 2004 για την πλατεία Συντάγματος», η οποία προβλέπει διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην κάτω πλευρά.

«Στόχος να συνδέσουμε την κάτω πλατεία με την Ερμού χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στην κυκλοφορία», είπε, τονίζοντας ότι, «δεν πατάμε άσφαλτο. Όσο πατήσαμε, πατήσαμε».

«Ξέρουμε ότι μετά το πρώτο σοκ στο Μεγάλο Περίπατο, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, έχουν μειωθεί οι ρύποι», σημείωσε αναφερόμενος στα δέντρα και τα σιντριβάνια του κέντρου.

Σχετικά με τα παγκάκια του Μεγάλου Περιπάτου, ανέφερε πως «όπως είχαμε εξ αρχής πει, τα παγκάκια και όλα αυτά που είναι στο Μεγάλο Περίπατο, φεύγουν και μεταφέρονται σε γειτονιές».

«Έχει μελετηθεί και συζητηθεί όσο κανένα έργο ο Μεγάλος Περίπατος», κατέληξε.

