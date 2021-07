Κόσμος

Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της Αλάσκα, ενώ υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της χερσονήσου της Αλάσκας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους λόγω του σεισμού.

Το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 8 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακογιάννης: Ό,τι είναι στο Μεγάλο Περίπατο πάει σε γειτονιές της Αθήνας

Φωτιά στην Αχαΐα - Δήμαρχος Ερυμάνθου στον ΑΝΤ1: Κάηκαν σπίτια και ποιμνιοστάσια (βίντεο)

Πακιστάν: Νεκρή μητέρα και παιδί από τις πλημμύρες (εικόνες)