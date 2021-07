Κοινωνία

Ζωοκτονία: η πρώτη προφυλάκιση στην Ελλάδα

Στη φυλακή οδηγείται ο νεαρός που θανάτωσε γάτα και ομολόγησε την πράξη του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ένας 23χρονος από την Πάτρα για θανάτωση γάτας.

Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση δράστη και κατ’ομολογία δολοφόνου ζώου, αδίκημα το οποίο μετατράπηκε σε κακούργημα τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο νεαρός συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα, όταν περιφερόταν στο δρόμο με το πτώμα μιας γάτας, την οποία είχε σφάξει νωρίτερα. Στο χέρι του είχε και τη λεπίδα, με την οποία θανάτωσε το ζώο.

Ο νομος 4745 που ψηφίστηκε το 2020 ορίζει πιο αυστηρό πλαίσιο για τα περιστατικά αυτά.

