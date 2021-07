Αθλητικά

Τζόρτζεβιτς: Διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι, ενώ ήταν μέσα ο ίδιος και η σύζυγός του

Λίγο έλειψαν να έρθουν αντιμέτωποι με τους κακοποιούς. Οι Αρχές αναζητούν τους δράστες.

Στόχος διαρρηκτών έγινε το σπίτι του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς στην Βούλα, με τον “θρύλο” του Ολυμπιακού και την σύζυγό του να είναι μάλιστα στη μεζονέτα την ώρα που μπήκαν οι άγνωστοι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής λίγο έλειψε να έρθει “τετ α τετ” με τους διαρρήκτες, όμως όταν κατάλαβαν ότι τους πλησίαζε, άφησαν κάτω τα πράγματα που είχαν αρπάξει και τράπηκαν σε φυγή.

Ο πρώην ηγέτης των “ερυθρόλευκων” πήγε και κατήγγειλε την κλοπή στο τμήμα Ασφαλείας Βούλας και περιέγραψε όλες τις στιγμές που έζησε με τη σύζυγο του όταν κατάλαβαν ότι κάποιοι είχαν μπει στο σπίτι τους.

Οι Αρχές αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τους δράστες, ενώ από τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους, έχουν σταλεί δείγματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

