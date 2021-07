Life

Φαίη Σκορδά: Eντυπωσιάζει με το μπικίνι της και το καλίγραμμο κορμί της!(βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρουσιάστρια του “Πρωινού” του ΑΝΤ1, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Με την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, η Φαίη Σκορδά ετοιμάστηκε και ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η παρουσιάστρια του “Πρωινού” του ΑΝΤ1, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά που θα ξεκινήσει.

Η εντυπωσιακή ξανθιά, είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται πολλές φορές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τζόκοβιτς: νέο ρεκόρ για τον Σέρβο

Πυροσβεστική: 48 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες

Ισραήλ – κορονοϊός: ξεκινάνε οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση