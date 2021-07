Κόσμος

Σεισμός στην Αλάσκα: Ήχησαν οι σειρήνες για τσουνάμι (βίντεο)

Ήχησαν οι σειρήνες στην Αλάσκα που «χτυπήθηκε» από 8 και πλέον Ρίχτερ. Οι εικόνες «μιλούν» από μόνες τους.

Η στιγμή του ισχυρού σεισμού των 8,2 Ρίχτερ καταγράφηκε σε βίντεο από την Αλάσκα, που έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Ο σεισμός με το χαμηλό εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σήμανε συναγερμός για τσουνάμι, με τις σειρήνες να ηχούν προειδοποιώντας τους κατοίκους.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι στις περιοχές της Χαβάη.

Σε ετοιμότητα για τσουνάμι παραμένουν οι Αρχές της Αλάσκα, με τον κυβερνήτη να έχει θέσει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την περιοχή.

Την πιθανότητα για τσουνάμι ερευνούν επίσης οι Αρχές της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι μετασεισμοί στην Αλάσκα είναι δεκάδες, με το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο να είναι στα 6 Ρίχτερ.

