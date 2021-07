Life

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης έγινε μπαμπάς! (εικόνες)

Η τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει εδώ και λίγη ώρα ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, αφού έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς. Η σύζυγος του 63χρονου ηθοποιού, Δέσποινα Μαραγκουδάκη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες για τον ερχομό της κόρης του:

«Μέσα στην καραντίνα και στην κατήφεια που ζούμε σίγουρα ένα τέτοιο δώρο είναι η χαρά της ζωής! Αισθάνεσαι ότι κάτι όμορφο θα γεννηθεί, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι υπέροχο, με αισιοδοξία, και νομίζω ότι ήρθε στην κατάλληλη περίοδο που δεν είμαστε στριμωγμένοι από τις δουλειές μας ούτε η σύζυγός μου ούτε εγώ. Πριν την πανδημία είχαμε μπει σε μια καθημερινότητα τόσο έντονη που ήταν σαν να κυνηγούσαμε την ουρά μας. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μόνο ευθεία. Ελπίζω σύντομα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και τα παιδιά που θα έρθουν στον κόσμο να δουν μια κανονικότητα και όχι μια μασκοφορία. Περιμένουμε το μωρό μας να έρθει στον κόσμο στις αρχές Αυγούστου.

Είναι κορίτσι. Για να είμαι ειλικρινής το ήθελα κορίτσι. Η γυναίκα μου ασχολείται με το θεατρικό παιχνίδι και παρατηρούσα πόσο επικοινωνιακά και χαριτωμένα είναι τα κορίτσια στις θεατρικές ομάδες. Είχα παρατηρήσει τη σχέση που έχουν με τους πατεράδες τους. Είχα ζηλέψει, αυτό το ιδιαίτερο δέσιμο. Και μια κρυφή επιθυμία μου ήταν να είναι κορίτσι. Στην οικογένειά μας είχαμε πάντα περισσότερα αγόρια. Ανυπομονούμε να έρθει με υγεία και φωτεινότητα στον κόσμο και όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες».

