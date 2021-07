Πολιτική

Πόθεν έσχες – Κυριάκος Μητσοτάκης: η δήλωση του Πρωθυπουργού

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες όλων των πολιτικών δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Βουλή.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα «πόθεν έσχες» για την οικονομική χρήση του 2019 όσων είναι υπόχρεοι κατάθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που κατατέθηκαν στην Επιτροπή το 2020 και αφορούν την οικονομική χρήση του 2019, συνολικά, ανέρχονται σε 1.114.

Οι δηλώσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων είναι ανέλεγκτες όπως τις κατέθεσαν οι υπόχρεοι.

Η Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι «η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα ΜΜΕ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων», βάση του νόμου 3213/2003.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

