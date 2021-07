Πολιτική

Πόθεν έσχες – Δημήτρης Κουτσούμπας: Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις των πολιτικών από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα «πόθεν έσχες» για την οικονομική χρήση του 2019 όσων είναι υπόχρεοι κατάθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που κατατέθηκαν στην Επιτροπή το 2020 και αφορούν την οικονομική χρήση του 2019, συνολικά, ανέρχονται σε 1.114.

Οι δηλώσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων είναι ανέλεγκτες όπως τις κατέθεσαν οι υπόχρεοι.

Η Επιτροπή, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι «η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα ΜΜΕ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων», βάση του νόμου 3213/2003.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Όπως σημειώνουν πηγές του ΚΚΕ, σχετικά με τη δήλωση “πόθεν έσχες” του Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως και όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, αμείβεται με την αποζημίωση των στελεχών του Κόμματος, ύψους 800 ευρώ το μήνα. Κατά συνέπεια το σύνολο των αποδοχών του - ως βουλευτή - κατατίθεται στο ταμείο της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ.

Επίσης, το γεγονός ότι το ύψος των βουλευτικών αποδοχών του Δ. Κουτσούμπα εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με άλλων πολιτικών αρχηγών, οφείλεται στο ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν στο “Πόθεν Έσχες” όλες τις αποδοχές που εισπράττουν με την ιδιότητα του βουλευτή (αποζημίωση, επιδόματα) κλπ - φορολογητέες και μη - κάτι το οποίο είναι ο πολιτικά και νομικά ενδεδειγμένος τρόπος δήλωσης “Πόθεν Έσχες”.

Η επανάληψη αυτού του φαινομένου, δηλαδή του διαφορετικού τρόπου δήλωσης των εισοδημάτων των βουλευτών, γεννά εύλογα ερωτηματικά, γι’ αυτό και η αρμόδια επιτροπή της βουλής θα πρέπει να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να αποτυπώνονται ενιαία όλες οι αποδοχές των βουλευτών και των πολιτικών αρχηγών.»

