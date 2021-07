Πολιτική

Πόθεν έσχες - Γιάνης Βαρουφάκης: Η δήλωση του επικεφαλής του ΜέΡΑ25

Τι περιλαμβάνει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατέθεσε.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα “πόθεν έσχες” για την οικονομική χρήση του 2019 όσων είναι υπόχρεοι κατάθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, στο “πόθεν έσχες” του 2020 δηλώνει συνολικά εισοδήματα 18.598,19 ευρώ και 276.910,38 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Οι δηλώσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων είναι ανέλεγκτες, όπως τις κατέθεσαν οι υπόχρεοι.

