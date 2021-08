Life

Η Dua Lipa στρέφεται κατά του DaBaby

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για το remix του τραγουδιού της "Levitating".

Η Dua Lipa καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε ο DaBaby κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Rolling Loud Festival. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για το remix του τραγουδιού της «Levitating».

Σύμφωνα με το ΤΜΖ ο ράπερ κατά τη διάρκεια της συναυλία κάλεσε τους θεατές να ανάψουν τον φακό των κινητών τους εάν «δεν έχουν μολυνθεί με HIV/AIDS ή οποιαδήποτε από αυτές τις θανατηφόρες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες που θα σας κάνουν να πεθάνετε σε δύο τρεις εβδομάδες», κάνοντας στη συνέχεια και άλλα υποτιμητικά σχόλια κατά των ασθενών με HIV/AIDS αλλά και της LGBTQ+ κοινότητας.

«Είμαι έκπληκτη και τρομοκρατημένη με τα σχόλια του DaBaby», έγραψε η Lipa στο Instagram. «Δεν τον αναγνωρίζω πραγματικά ως το άτομο με το οποίο συνεργάστηκα. Ξέρω ότι οι θαυμαστές μου γνωρίζουν πώς νιώθω για το θέμα και ότι υποστηρίζω 100% την LGBTQ κοινότητα. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να καταπολεμήσουμε το στίγμα και την άγνοια σχετικά με τον HIV / AIDS», έγραψε.

Αργότερα ο DaBaby στο Twitter προσπάθησε να ανασκευάσει αυτά που είπε γράφοντας: «Όποιος έχει μολυνθεί από AIDS/HIV, έχει το δικαίωμα να στενοχωρηθεί. Αυτό που είπα ήταν σκλρό, παρόλο που δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω κανέναν. Λυπάμαι λοιπόν».

